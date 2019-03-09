شكرا لقرائتكم خبر عن من قلب الحدث ..فيديو يكشف من هو الطرف المسيطر في معركة حجور واحداث مثيرة ومرعبة ومجازر بحق المدنيين وحقيقة خذلان الشرعية وقادتها لحجور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقب نجاح قبائل حجور في استعادة السيطرة على عدة مواقع في مركز مديرية كشر، بينها جبل طلان ودحر المليشيا الانقلابية منها، تواصل مقاومة حجور صدها لهجمات مليشيا الحوثي الانقلابية ملحقة خسائر فادحة في صفوف الانقلابيين، حيث تحاول المليشيا الانقلابية انتهاك حرمات أهالي كشر باستهداف عشوائي للأحياء السكنية، بمختلف الأعيرة النارية إلا أن القبائل وقفت بالمرصاد تصد تلك الهجمات الفاشلة.

وتمكنت كاميرا “الغد المشرق” من تصوير مشاهد حصرية من ساحة القتال فى كشر، إلى ذلك وفي معقل مليشيا الحوثي الانقلابية تواصل قوات الجيش الوطني عملياتها العسكرية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة رازح، وتفرض قوات الجيش حصارًا خانقًا على مليشيا الحوثي الانقلابية.

بالتزامن مع ذلك استهدفت مدفعية الجيش الوطني ثلاثة مواقع للمليشيا الانقلابية في جبل بني معين، وآل علي، سقط على إثر هذا الاستهداف قتلى وجرحى في صفوف المليشيا.

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وفي سياق متصل يواصل الفريق الهندسي لنزع الألغام تطهير منطقة مسن القد في صعدة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية، وانتشل الفريق الهندسي 115 عبوة ناسفة ولغم أرضي.