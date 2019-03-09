شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار الوضع عسكرياً بين قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي وانباء عن سقوط شخصية قيادية مهمة(تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواردت أنباء عن انفجار الوضع المسلح بين قيادات ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي على خلفية التصريحات الأخيرة بشأن بريطانيا في الجنوب.

وذكرت الأنباء أن خلافات شديدة وحادة جرت بين قيادات ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المتواجدة حاليا في محافظة حضرموت جنوب شرق البلاد".



وأفادت الأنباء أن الخلافات التي حدثت في اجتماع، عقبها تبادل إطلاق نار كثيف، بين فصيلين مسلحين جميعهم يتبعون قيادات الانتقالي".

وأوضحت الأنباء أن الخلافات هذه جاءت نتيجة التصريحات الأخيرة لابن بريك بشأن بريطانيا وتوصيفه لتواجدها في الجنوب في الستينيات بالشراكة وليس بالاستعمار".

ولفتت الأنباء إلى أن قيادي كبير سقط قتيلا فس المواجهات، مع تحفظ الانتقالي باسمه.

واحدثت التصريحات الأخيرة تلك ردود أفعال غاضبة ضد الانتقالي في الشارع الجنوبي.