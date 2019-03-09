شكرا لقرائتكم خبر عن بعد يومين من اجتماع هادي ومعين ..قرارات جمهورية خلال الساعات القادمة ستشمل 6 وزارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة اليوم السبت عن صدور قرارات جمهورية جديدة خلال الساعات القايلة القادمة شتشمل أهم الحقائب الوزارية بحكومة معين عبدالملك. وذكرت المصادر" أن التعديلات الوزارية شتشمل ستة وزارات بينها ثلاث سيادية". وكانت قد تحدثت مصادر اليومين الماضيين عن عقد الرئيس عبدربه منصور هادي اجتماعا مع رئيس حكومته معين عبدالملك لمناقشة وبحث أسماء الوزراء الجدد الذين سيشغلون الحقائب الوزارية المقرر تغييرها.

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