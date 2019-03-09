شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلامي ’’محمد العرب‘‘ يقطع جميع التكهنات ويكشف حقيقة الانتصارات الحوثية في حجور ..شاهد ماذا قال؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مراسل قناة سكاء نيوز عربي "محمد العرب" حقيقة الانتصارات الوهمية لمليشيا الحوثي في حجور وقال العرب في تغريدة له على حسابه في تويتر احذروا من المثبطين والطابور الخامس وذباب الحمدين... الحقيقة في حجور القبائل تسيطر على قاره وشحه العبيسه كشر افلح الشام الجميمه افلح اليمن الحوثيون تقدموا أمتار في العبيسة وساهم السذج في الترويج حجور العز كالجبال شموخا ورفعة لا تعينوا الباطل بالترويج له ولاكاذيبه #حجور_تنتصر Advertisements

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