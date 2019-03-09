اللواء طرشان: قوات الجيش على بعد 30 كيلو من مركز محافظة صعدة

قال محافظ صعدة اللواء هادي طرشان إن قوات الجيش اليمني في المحور، أصبحت على بعد أقل من ثلاثين كيلو متر فقط من مركز المحافظة.

وذكر الوائلي وفقا لسبتمبر نت أن الجيش حقق تقدمًا كبيراً في جبهة الصفراء وتمكن من الاقتراب من مركز المحافظة الذي ما يزال تحت سيطرة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران .

وشدد خلال اجتماع باللجنة الأمنية في المحافظة على تعزيز التواجد الأمني في المناطق المحررة لضمان إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

وأكد محافظ صعدة على رفع الجاهزية والاستعداد للوحدات الأمنية في المحافظة وذلك لتأمين المناطق المحررة، وإعادة الانتشار الأمني فيها.

وتسهد محافظة صعدة تقدما متواصلا لقوات الجيش لاسيما في جهبة رازح وباقم.