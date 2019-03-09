مسيرة نسائية تجوب صنعاء تطالب بالكشف عن مصير الطفلة غدير العصري

خرجت اليوم بالعاصمه صنعاء مسيرة نسوية غاضبة تطالب بالكشف عن مصير الطفلة غدير العصري البالغة من العمر ١٢ عاما والتي اختفت قبل ثلاثة أيام بظروف غامضة أثناء توجهها للمدرسة ولم يظهر لها أي أثر لغاية اليوم.
وقد رفعت النساء المشاركات في التظاهرة لافتات عديدة تندد بالسلطات الأمنية وما تعيشه صنعاء من إنهيار وفلتان أمني وتكرار ظاهرة خطف الفتيات في الفترة الأخيرة، وقد كان من أبرز تلك الشعارات التي رفعنها أثناء المسيرة"يا نموت يا نعيش بكرامة".
وقبل أيام أعلنت عائلة الطفلة غدير محمد علي غانم العصري على مواقع التواصل الإجتماعي أن أبنتهم خرجت إلى مدرستها في حي عصر غرب العاصمة صنعاء يوم الأربعاء الماضي ولم تعد من يومها، وأثناء بحثهم عن الطفلة لم يجدوا إلا حقيبتها المدرسية وجاكت كانت ترتديه فوق الزي المدرسي ملقيات على قارعة الشارع الرابط بين البيت والمدرسة.
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