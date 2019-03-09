بالفيديو.. إصابة طفلين برصاص قناص حوثي في حيس بالحديدة

أصيب طفلين بجروح مختلفة عقب تعرضهما للقنص المباشر من قبل قناصة مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية حيس بمحافظة الحديدة غرب البلاد.

وذكر المركز الاعلامي للعمالقة إن الطفلين عمار قائد عكيش وجواد نبيل صالح أصيبا بجروح مختلفة عقب استهدافهما من قبل قناصة مليشيات الحوثي في مدينة حيس بالحديدة.

وقالت أسرة الطفل عمار قائد أن المليشيات تقصف وتستهدف المواطنين بشكل يومي ومستمر في مدينة حيس حيث أدى ذلك إلى إصابة حفيدها بطلقة قناص حوثي اخترقت احشاءه وتسببت بإصابة خطيرة.

وأكدت أن قصف وقنص المليشيات الحوثية تسبب بخلق حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين والسكان لاسيما الأطفال والنساء بسبب تساقط قذائف ورصاص المليشيات الحوثية عليهم.

وأضافت أن المليشيات لم تترك لهم حالة في العيش بأمان حتى خلال الهدنة الأممية والمليشيات لم تتوقف عن إطلاق القذائف ورصاص قناصتها على مدينة حيس.