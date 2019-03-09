مركز الدراسات الصيني العربي يدشن الدورة السادسة للدبلوماسيين اليمنيين في شنجهاي

دشن مركز الدراسات الصيني العربي للاصلاح والتنمية بالتعاون مع وزارة الخارجية اليمنية صباح اليوم بمدينة شنجهاي الصينية الدورة السادسة للدبلوماسيين اليمنيين.

وأشاد وكيل وزارة الخارجية اوسان العود بعمق العلاقات اليمنية الصينية التي اكد انها تقف على قاعدة صلبة وتراكم تاريخي من الصداقة والتواصل الشعبي والرسمي .

وأشار الى أن هذه الدورة هي ثمرة شراكة حقيقية بين مؤسستي الدبلوماسية في البلدين وجزء من تبادل الخبرات والمعرفة بين الدولتين وان اليمن من اولى الدول التي اعترفت بجمهورية الصين الشعبية عام ١٩٥٦م كما وقف اليمن الى جانب الصين في استعادتها لمقعدها في الجمعية العامة ومجلس الامن عام ١٩٧١م في المقابل كانت الصين شريك اساسي في تنمية اليمن في مختلف المجالات.

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من جانبه اعرب سفير شؤون منتدى التعاون الصيني العربي بوزارة الخارجية الصينية لي تشنج ون ، عن تقدير الحكومة الصينية لهذا التعاون والصداقة القائمة على التعاون والاحترام المتبادل بين البلدين.

جدير بالذكر ان مركز الدراسات الصيني العربي للاصلاح والتنمية بالتنسيق مع وزارة الخارجية الصينية يستضيف وفد وزارة الخارجية المكون من ٣٠ دبلوماسيا يمنيا في هذه الدورة التي تستمر عشرة ايام ، يتلقون خلالها معارف من الجانب الصيني بهدف بناء قدرات الكادر الدبلوماسي في اليمن ضمن خطة وزارة الخارجية لبناء مهارات وقدرات الكادر الدبلوماسي في الوزارة .

ويعد مركز الدراسات الصيني العربي للاصلاح والتنمية منصة رفيعة المستوى للتعاون والتواصل بين الجانبين تحت ادارة جامعة شنغهاي للدراسات الدولية وبرعاية وزارتي الخارجية والتربية والتعليم الصينيتين ويعمل على تعزيز الدراسات المتعلقة بالتعاون الصيني العربي ودفع التبادلات بين الجانبين واجراء دورات خاصة بكبار مسؤولي الدول العربية .