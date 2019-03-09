"وثيقة الشرف القبلي".. أسلوب حوثي لملشنة القبيلة بعد مشروع إيران في اليمن

قالت مصادر محلية في صنعاء إن مليشيا الحوثي بدأت بعقد اجتماعات لبعض المشايخ والقيادات القبلية تحت مسمى اجتماعات لعقلاء اليمن لتنفيذ، ما تسميه وثيقة الشرف القبلية التي أعلنت عنها مؤخراً.

وذكرت المصادر إن قيادات المليشيا طلبت من المشايخ والقيادات القبلية المنضوية في إطار ما يسمى بمجلس حكماء وعقلاء اليمن معلومات مفصلة عن مشايخ القبائل المعارضين لها سواءً المتواجدين في خارج اليمن أو داخلها، ويبدون مواقف معارضة لمليشيات الحوثي بأي شكل من الأشكال.

وأضافت المصادر أن هذه المعلومات تتضمن أسماء المشايخ وأعمالهم ومصادر دخلهم وممتلكاتهم العقارية في مسعى من المليشيات للقيام بمصادرتها بمزاعم تنفيذ وثيقة الشرف القبلي، وإصدار أحكام بمصادرة أموالهم وأراضيهم.

وتأتي هذه الاساليب في اطار مشروع مليشيا الحوثي في ملشنة القبيلة وتحويلها لبيدق بيد المشروع الايراني في اليمن.