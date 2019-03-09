شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يتزوج الخليجيون بالمغربيات .. ستدهشك الإجابه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت كاتبة مغربية مقاله لها تتسائل فيها عن تلك الاسباب التي تجعل الرجل الخليجي يذهب إلى لمغرب للزواج منها، خاصة أن تلك الظاهرة أصبحت منتشرة بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.



ويذكر أن الكاتبة المشار إليها قد عملت على نشر مجموعة من الفيديوهات تلك التي تتهجم فيها على النساء المغربيات وذلك لقدومهم لبلادها وخطف ازواجهن، كما عملت على وصفهم بالسيدات الساحرات، لما يقومون به من سحر لرجال الخليج.





وعلى جانبة فقد أكد شاب خليجي أن ابيه تزوج من مغربية واكد علي طيبتها واهتمامها به وبابيه حتى أكثر من امه، كما أبدء سعادته الكبيرة لما قام به أبيه من الزواج من تلك السيدة المغربية.







وظلت الكاتبة تتسائل في حيرة عن تلك الأسباب التي تجعل الشاب الخليجي يذهب إلى المغرب للبحث عن فتاة للزواج، خاصة أنه بالفعل لا يبحث عن المال الذي قد يكون دافع قوي لدي الكثيرين، حتى أن وصلت إلىالأجابة إلا وهي الرومانسية والكلام الطيب وأيضا قدرتها على الزواج من رجل بسيط بعيد عن وطنها.