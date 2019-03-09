شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. امرأة من حجور تهز جبال اليمن وتبكي الجميع بهذا الدعاء ..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مقطع فيديو لإمراة عجوز من أمام صانعات المجد والأمجاد وارض المعارك ابطال حجور تدعي الله رب السموات ينصر قبائل حجور على المليشات .سيستجيب الله لدعاء هذه العجوز والله غالب على أمره ولن يرضى بظلم وكذب وخيانة وتجبر الحوثي ومن معه على أبناء اليمن. Advertisements

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