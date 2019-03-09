شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : السفير "احمد علي "يخرج عن صمته ويخاطب عبد الملك الحوثي وابو علي الحاكم برسالة له بخصوص جثة والده فماذا قال ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة إن السفير أحمد علي عبد الله صالح وجه رسالة شديدة اللهجة لـــعبد الملك الحوثي وابو علي الحاكم طالبا منهم ، ان يتركوا والده يرقد بسلام ، وقال في رسالته " الا يكفيكم انكم قتلتموه. وكانت جماعة الحوثي قد اغتالت الرئيس صالح اثناء اعلانه فض الشراكة معها وتحتفظ بجثته حتى اليوم .

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