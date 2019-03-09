شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وزير في الحكومة بحوزته كميات من الخمور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضبطت سلطات الجمارك في مطار عدن الدولي صباح يوم السبت وزيرا في الحكومة الشرعية وبحوزته كميات من الخمور. وكان الوزير في طريقه الى مدينة عدن قادما من العاصمة المصرية القاهرة . وقال مصدر في ادارة الجمارك لصحيفة "عدن الغد" ان الوزير وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها على كميات من الخمور المستوردة. وقامت ادارة الجمارك باتلاف الكمية والسماح للوزير بالدخول الى عدن .

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