شكرا لقرائتكم خبر عن ابو علي الحاكم يفاجئ قوات الشرعية وينفذ تهديده المرعب فجر اليوم ..وقناة المسيرة تعلن قادتنا الابطال يعملون مايقولون وسندفن جيش هادي احياء بين الرمال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت قناة المسيرة التهديدات التي اطلقها ابو علي الحاكم والذي اكد فيها انه لا يثرثرون كما تفعل الشرعية والتحالف ، واكد انهم يعملون مايقولون وسندفنون جيش هادي احياء بين الرمال.



قالت مصادر عسكرية ميدانية بأن قوات الجيش تتصدى منذ منتصف الليل وحتى هذه الاثناء لهجوم كبير تشنه المليشيات على مواقع الجيش في مناطق سبعة يوليو والخمسين وسوق الحلقة وحتى مبنى، المنطقة العسكرية الخامسة، شمال شرق مدينة الحديدة ،

واضافت هذه المصادر بأن مليشيات الحوثي مهدت لهجومها بقصف مدفعي من مناطق احياء الشهداء وزايد والسلخانة وغليل وحي القلعة، ونقل سكان محليون بأن شظايا القذائف، والعيارات النارية وصلت الى منازلهم في هذه الاحياء فيما سقطت قذائف مدفعية هاون في مناطق الهنود وغليل وشارع صنعاء حيث تقصف المليشيات بمنصات هاوزر وهاونات من وسط وغرب وشمال شرق مدينة الحديدة باتجاه مناطق تواجد قوات الجيش، ونقلت مصادر في المجمع الصناعي لشركة اخوان ثابت، بأن مليشيات الحوثي، استأنفت قصفها لمخازن ومصنع يماني وكذا، صوامع الغلال ما ادى الى اندلاع حرائق كبيرة في المصنع.

هذا وتحاول المليشيات احراز أي تقدم باتجاه مواقع قوات الجيش يأتي ذلك بعد ساعات من اجتماعات قيادة المليشيات باحد المسؤولين الاممين والتي،اكدت له قيادة المليشيات باستحالت تطبيق اي اتفاق حول اعادة الانتشار في الحديدة، هذا وكان وضاح الدبيش رئيس المركز الاعلامي لقوات العمالقة قد امهل المليشيات اسبوعين للاستجابة لما تم الاتفاق عليه في السويد مالم ستستأنف معركة تحرير الحديدة حسب تصريح لصحيفة الشرق الاوسط امس الجمعة ...