قيادي في الإنتقالي يكشف عن دور للتحالف في تحرير وادي حضرموت من الإرهاب

كشف قيادي في المجلس الإنتقالي الجنوبي، عن دور للتحالف العربي لدعم الشرعية في تحرير وتطهير وادي حضرموت من الإرهاب .

وقال رئيس دائرة الشباب والطلاب بالمجلس الانتقالي الجنوبي ‎‎‎‎‎‎‎‎‎يافع، فضل محسن الشطيري، في تغريدة له على تويتر، إن قوات التحالف العربي سيكون لها دور كبير في تحرير وادي حضرموت من أوكار القاعدة بإطلاق عمليات أمنية شاملة لضرب تلك الأوكار .

وأضاف أنها ستكون خير معين وشريك كما كانت لقوات النخبة الحضرمية في تحقيق النصر على العناصر الإرهابية في تحرير مدن ساحل حضرموت .

وتعالت الأصوات الحضرمية المطالبة بتطهير وادي حضرموت من أوكار القاعدة، وإجلاء معسكرات المنطقة العسكرية الأولى الموالية لنائب الرئيس الجنرال علي محسن الأحمر، وتمكين النخبة الحضرمية من بسط سيطرتها على تلك المناطق كما هو الحال في مدن الساحل .