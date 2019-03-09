لقاء بين منسق الصليب الأحمر وتحالف رصد في جنيف

بحث وفد تحالف رصد الحقوقي اليوم مع الصليب الاحمر في جنيف حول وضع ابناء جحور جراء الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي على المنطقة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدداً من المواضيع المتعلقة بمساعدة جرحى الحرب في اليمن وخاصة في منطقة حجور بمحافظة حجة وقضايا الاطفال المجندين في صفوف المليشيا الحوثية وعملية الاعتقال والاخفاء القسري للمدنيين بينهم نساء واطفال وموضوع الاتجار بالبشر.

وأوضح الوفد بان لدى التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان قائمة مفصلة تشمل بيانات ٢٨٠٠ من المختطفين والمعتقلين.

وتطرق الوفد الى اماكن اعتقال النساء التي تقوم بها المليشيا الحوثية..مشيراً الى انه يتم اعتقالهن في فلل خارجة عن اطار اماكن الاعتقال الرسمية وتتعرض بعض الحالات للاغتصاب او للضغط على العائلة كون مسالة النساء حساسة في المجتمع اليمني.

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واكد وفد التحالف بان مليشيا الحوثي الانقلابية تمنع من عملية تحصين الاطفال وخاصة في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم..مشيراً الى ان ذلك يهدد مستقبل الأطفال ويعرضهم للامراض.

كما تسأل الوفد عن دور الصليب الأحمر في اليمن خاصة في مثل هذه الظروف الراهنة وكيف يستطيع تقديم المساعدات لاهالي المعتقلين والأسرى بالتواصل مع أقاربهم في سجون الميليشيا.

وأشارت منسق عمليات الصليب الاحمر في الشرق الاوسط الى ان دور الصليب الأحمر لوجستي..لافتة الى ان لدى الصليب ٣ مستشفيات تقوم بدعمها في بعض المحافظات ويقدم الدعم لـ ٢٦ مستوصف ومركز طبي منتشر في عدد من المحافظات.

وأوضحت ان الصليب يقوم بنقل المصابين والجرحى من مستشفى الى اخر في حال الجريح احتاج الى خدمة طبية اكثر.