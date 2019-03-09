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خبير سعودي ينصح الشريعة بعدم التفريط في جبل طلان الاستراتيجي بحجور

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قدم خبير عسكري سعودي اليوم السبت نصيحة للشريعة بعدم التخلي عن جبل طلان الاستراتيجي في حجة.

وقال د زايد العمري على حسابه في تويتر:" أنصح الشرعية بعدم التفريط في جبل طلان الاستراتيجي، الذي لا يزال أبناء قبائل حجور مسيطرين عليه فهو نقطة حاكمة استراتيجية".

 

وقال في ختام تغريدته "كما أن على الشرعية دعم قبائل حجور بالرجال والعتاد من الألوية، التي لم تكلف بمهام قتالية، وإشعال كافة الجبهات، قبل أن تأتي الأمم المتحدة بتدخل جديد".

وفي سياق متصل تظاهر عددا من المواطنين في محافظة الضالع اليوم مع أبناء حجور منديين بالجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي الارهابية على ابناء حجور.

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وخرج المواطنين في منطقة مريس حيث اكدوا على وقوفهم مع مع قبائل حجور بمحافظة حجة.

واستنكر المتظاهرون موقف الشرعية والتحالف الذي وصفوه بالمتفرج إزاء الهجوم ما يتعرض له أبناء حجور بمحافظة حجة.

وهتف المتظاهرون بهتافات تندد بالصمت تجاه قبائل حجور وعدم تحرك الجيش لمساندتها.

وتشهد مديرية كشر بمحافظة حجة  معارك عنيفة بين قبائل حجور ومليشيات الحوثي منذ قرابة شهرين، وتشير مصادر إلى ارتكاب مليشيات الحوثي بجرائم وانتهاكات بحق أبناء المنطقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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