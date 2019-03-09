محلل سياسي يكشف في حوار جرىء الأهمية الاستراتيجية للمعارك الدائرة بين قبائل «حجور»

تحدث المحلل السياسي والإعلامي اليمني مطهر الريدة، في حوار وفقاً لـ«المرجع» عن المشهد القبلي في الشمال، وانعكاسات الصراع على الوضع الإنساني للشعب اليمني، والدور السلبي للأمم المتحدة في البلاد.

كما تطرق الحوار للأهمية الاستراتيجية للمعارك الدائرة بين قبائل «حجور» في محافظة «حجة» شمال البلاد والحوثيين، وانعكاساتها على باقي القبائل، وإلى نص الحوار:-

ما الأسباب التي أخرت انتصار قبائل حجور حتى الآن ؟

طبعًا أبناء وقبائل حجور بمحافظة حجة بذلوا كل ما بوسعهم لتجنيب المدينة الحرب والدمار، بعد أن قررت الميليشيا شن الحرب عليهم، واستخدموا كل إمكانياتهم لتجنيب المنطقة هذه الحرب، إلا أن الحوثيين بتعنتهم وهمجيتهم زجوا بمقاتليهم في هذه المنطقة، وبدأت الحرب على أهالي منطقة كشر إحدى مديريات منطقة حجور ،وللعلم منطقة حجور فيها نحو 19 مديرية، والحرب الطاحنة هي في مديرية كشر التابعة لمنطقة حجور نفسها.

ودافع الأهالي باستبسال منقطع النظير عن منطقة حجور كلها بروح وطنية عالية وبتضحية قوية، ورغم ذلك هناك خذلان من بعض مديريات منطقة حجور، والذين انضموا إلى صفوف الحوثيين وأرسلوا أبناءهم لقتال إخوانهم في المنطقة نفسها، إضافة إلى عدم إيصال الدعم الكافي لأبناء حجور، المدافعين عن أرضهم وأعراضهم، رغم استخدام الحوثي الصواريخ الباليستيه وغيرها.

ما انعكاسات نتائج المعركة الدائرة في حجور على القبائل الأخرى؟

لا شك أن الانتصارات اليومية التي ينفذها أبطال حجور على المعتدين عليهم من الحوثيين، غيّرت المعادلة الحقيقة لدى القبائل اليمنية بشكل كامل عن التخوف والصمت تجاه الحوثي وأفعاله، وأن المقاومة ستستمر لتحرير أنفسهم من الهيمنه الطاغية عليهم وعلى أبنائهم الذين يستخدمهم الحوثي في معاركه العبثية على أبناء اليمن هنا وهناك .

هل انتهى وجود حزب المؤتمر بمقتل الرئيس علي صالح؟

حزب المؤتمر كيان سياسي عريق ولا يزال موجودًا في الساحة السياسية، سواء في الداخل أو الخارج، صحيح أنه كانت هناك ولاءات شخصية كانت سابقًا في عهد علي صالح، ولكنهم ليسوا كثرًا؛ ومن ثم باعوا القضية الوطنية لمصالحهم الفردية، وبسببهم قتل الحوثيون «صالح» .

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ما موقف القبائل بعد سيطرة الحوثيين على مناطق بصعدة؟

القبائل في معظم المحافظات التي يسيطر عليها الحوثي لا يزالون في سبات وتنويم فكري وتهديد ووعيد من قبل الميليشيا الحوثية، ومن ثم فإنهم متخوفون من التحرك أو الاعتراض أو حتى إظهار المقاومة، ومع ذلك هناك اعتراض كبير يحدث في هذه المحافظات من قبل طلاب المدارس والذي ينبئ بوجود بوادر مقاومة ستحدث قريبًا في وجه الحوثي .

ما موقع حزب الإصلاح من الصراع الدائر في اليمن؟

حزب الإصلاح كغيره من الأحزاب السياسية التي تتبع مصالحها ومصالح قياداتها، ومن ثم فإن الصراع الدائر في اليمن استفادت منه العديد من القوى السياسية، وعلى رأسهم الإصلاح .

بعد منع المؤن والغذاء.. ما الموقف الإنساني لملايين السكان؟

الوضع الإنساني في المناطق والمحافظات التي يسيطر عليها الحوثي فوق الكارثي، فالميليشيات تستثمر هذه الحالة لمصلحتها، وتعتبرها ورقة ضغط مهمة لإدخال اليمن في دوامة سياسية؛ بحجة الحالة الإنسانية ،بل وتستثمرها فور التقدم العسكري للمقاومة اليمنية وقوات الشرعية المسنودة بالتحالف في المحافظات، وينادي الحوثي بوقف القتال، ويتغنى بالجانب الإنساني، ومن ثم المنظمات الدولية والأمم المتحدة تدعوان إلى وقف الحرب؛ بحجة إدخال المساعدات الإنسانية؛ ومن ثم الحوثي يستفيد من هذه المهلة؛ لالتقاط أنفاسه، وأيضًا ليبقى الوضع كما هو عليه .

لماذا فشل المبعوث الأممي مارتن غريفيث في مهمته؟

مارتن غريفيث أمام الدول الكبرى والحوثيين ليس فاشلاً، بل هو يحقق مصالحهم، ويسعى جاهدًا على المحافظة على الانقلابيين بقوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وللأسف الشديد لا يرى المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن غريفيث لم يحقق أي اتفاق، أو بند واحد فقط من الاتفاقات التي أبرمت بين الشرعية والحوثيين .