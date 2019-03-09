عاجل.. قوات الجيش والمقاومة تحرر مناطق جديدة في الحشاء بالضالع

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تحرير مواقع جديدة بعد هجوم عنيف شنته على مواقع المليشيا في الحشاء بمحافظة الضالع.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش تمكنت من تحرير تباب النويد وقرن الثمد وتباب الظفير وصولا الى منزل وضاح الربيحي بالحشاء.

وذكر المركز الاعلامي لمقاومة الحشاء ان المليشيات تكبدت خسائر كبيرة في الارواح في تلك المعارك التي بدات في الصباح ومازالت مستمرة، مؤكد استشهاد أحد أفراد المقاومة الشعبية فايد احمد علي المشرقي وجرح اخرين.

وأضاف إن مليشيا الحوثي شنت قصفا عنيفا على قرى الاحذوف ضوران ومناطق اخرى بالاسلحة الثقيلة عقب هزيمتها على يد ابطال الجيش والمقاومة