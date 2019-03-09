صعدة.. قوات الجيش تحاصر المليشيا في 3 مناطق برازح

فرضت وحدات من الجيش الوطني، حصاراً على مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في ثلاثة مناطق بجبهة رازح غرب صعدة.

وقال مصدر عسكري يمني في بيان بثه "موقع سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع، إن وحدات من اللواء السابع أحكمت حصاراً خانقاً على المليشيات الحوثية الإجرامية المدعومة من إيران المتمركزة في قرى شعبان وغُمار ومعتق العتم بمديرية رازح.

وذكر أن "الجيش، قصف مواقع لمليشيات الحوثي في جبل بني معين وآل علي، أدى إلى تدمير ثلاث مدافع بالكامل بينما سقط قتلى وجرحى من عناصرها المتواجدين في الأماكن المستهدفة".

وفي ذات السياق واصل الفريق الهندسي لنزع الألغام تطهير منطقة مسن القد من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران وانتشل الفريق الهندسي 115 عبوة ناسفة ولغم أرضي.

كما نزعت فرق الهندسة التابعة لقوات الجيش اليمني، لُغماً بحرياً شديد الخطورة زرعته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في سواحل محافظة الحديدة، غرب اليمن.