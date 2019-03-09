نائب الرئيس يعزي في وفاة الشيخ الأهدل والقاضي اليافعي

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة العلامة سليمان بن محمد الأهدل الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

وأشاد نائب الرئيس بمناقب الفقيد ومآثره في ميادين التعليم والتربية ودوره الكبير في تنمية الوعي لدى المجتمع والتفاني في خدمة الوطن بمختلف المجالات التي عمل فيها وما اتسم به من وسطية واعتدال.

وعبر نائب رئيس الجمهورية عن صادق العزاء والمواساة لأبنائه وكافة أسرته ومحبيه، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

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كما بعث نائب رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي عوض اليافعي قاضي المحكمة التجارية بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأشار نائب الرئيس في البرقية إلى مناقب الفقيد وعطائه ونشاطه في السلك القضائي وجنوده في ترسيخ العدالة وحماية النظام والقانون.

وعبر نائب رئيس الجمهورية عن أصدق التعازي لأسرة الفقيد وكافة منتسبي السلطة القضائية سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.