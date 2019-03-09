قبائل حجور تدافع عن مواقعها ببسالة وشدة.. فيديو

يستبسل رجال قبائل حجور في الدفاع عن معاقلهم في مديرية كشر التابعة لمحافظة حجة على الرغم من تفوق الجماعة الحوثية في نوعية التسليح وأعداد المقاتلين الذين يحاصرون المديرية من جهاتها الأربع.

وتعهد عدد من زعماء القبائل بأن يواصلوا القتال في مواجهة الميليشيات حتى النصر أو الموت.

وعبرت الأمم المتحدة لأول مرة عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع في حجور، داعية إلى التهدئة وضبط النفس.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، في مؤتمر صحافي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية الليلة قبل الماضية: «يشعر زملاؤنا في العمل الإنساني بالقلق إزاء الأنشطة العسكرية في حجور، والتداعيات الإنسانية الناجمة عن استمرار العنف على حياة المدنيين».

إلى ذلك، أصيب 5 مدنيين، بينهم امرأة، في السعودية، صباح أمس، بإصابات متوسطة، وتأثرت بعض المنازل والمركبات المدنية، جراء سقوط شظايا طائرة من دون طيار (درون) أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه منطقة سكنية بمدينة أبها. وقالت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن اعتراض الطائرة جاء إثر رصد منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي جسماً غير معرّف باتجاه مناطق سكنية بمدينة أبها؛ حيث تم التعامل معه، حسب قواعد الاشتباك، وتدميره. وحذرت في بيان الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، مؤكدة أن استخدامها لأساليب إرهابية ستكون له وسائل ردع حازمة.