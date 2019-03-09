العثور على الطفل المختفي في ظروف غامضة بسيئون

علم 'الخليج 365' من مصادر بوادي حضرموت؛ أنه عثر على الطفل بلفاس في إحدى المزارع بمدينة الغرفة.

وكان الطفل المختفي يحيى مفيد يحيى علي بلفاس، قد اختفى في ظروف غامضة، ظهر الجمعة، وعثر عليه صباح اليوم السبت، داخل إحدى المزارع في الغرفة بعد ضياعه فيها وعدم معرفته بطريق العودة الى منزلهم.

والطفل يحيى ذو الـ3 أوام، فقد ظهر امس الجمعه من بيتهم الواقع بمنطقة الغرفة بمديرية سيئون.

أسرة الطفل كغيرها من الأسر في وادي حضرموت، أعربت عن قلها من هذه الحادثة خوفا من أن يكون الطفل قد تم خطفه الى خارج حضرموت نظرل لحداثة سنه.

وكانت هذه الحادثة قد أثارت ضجة غير عادية وقلق في وادي حضرموت، لاسيما أن مناطق الوادي تشهد حالة انفلات أمني شديدة، كما يعتقد أنها تحتوي الإرهاب هناك.