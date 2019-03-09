مركز حقوقي يوثق مقتل 402 امرأة برصاص المليشيا في تعز

أكد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان(HRITC )، الجمعة، أنه وثق مقتل ٤٠٢ امرأة وإصابة ٢٤٩٥ بمحافظة تعز برصاص جماعة الحوثي المسلحة خلال الفترة من ٢٢ مارس ٢٠١٥م وحتى ٣١ يناير ٢٠١٩م.

وقال المركز في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إنه رصد ١٦ امرأة واصابة ٢١ اثر الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الجماعة بشكل مستمر في المناطق التي تسيطر عليها".

واتهم الحوثي بالتسبب في تدمير النسيج الإجتماعي عبر خطاب الكراهية المتنامي، وتعزيز دعوات الحرب التي أتت على كل شيء وأولها على قيم المجتمع اليمني المتسامح.

ودعا المركز كافة القوى السياسية في اليمن ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني المحلي والدولي إلى ضرورة حماية النساء من الحروب ومد يد المساعدة لانتشالهن من الوضع الإنساني الصعب الذي يعشنه، ووضع برامج لاعادة تأهيل ضحايا الحرب نفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وجعل قضية حقوق المرأة أولوية في الخطط والتنفيذ الفعلي.

واليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس / آذار من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.