تحالف دعم الشرعية: 65 خرقا حوثيا للهدنة بالحديدة خلال 24 ساعة

أكد تحالف دعم الشرعية أن ميليشيات الحوثي مستمرة في خرق وقف إطلاق النار في الحديدة غربي اليمن.
وأكد التحالف أن 65 خرقاً حوثياً لوقف إطلاق النار في الحديدة خلال 24 ساعة.
ويوم أمس قصفت المليشيا الحوثية مجمع إخوان ثابت التجاري ما أدى إلى اشتعال النيران فيه.
كما شن الحوثيون هجوما عنيفا باتجاه شارع الخمسين والمدخل الشرقي للمدينة، وتسبب القصف في التهام الحريق لعدد من الهناجر في مجمع إخوان ثابت.
وأكدت مصادر إعلامية فرار الحوثيين تاركين خلفهم عددا من الجثث خلف معسكر الدفاع الساحلي إثر تصدي القوات المشتركة للهجوم.
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