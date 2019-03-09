نفذت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم السبت، أكبر محاولة تسلل جنوبي مدينة الحديدة، في تصعيد عسكري جديد لسلسلة خروقاتها المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.
وقال مصدر في الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية في بيان، بحسب موقع "نيوزيمن"، إن المليشيات الحوثية قصفت مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي، جنوبي مدينة الحديدة، بعدد من قذائف الهاون، ما أدی إلی نشوب حريق هائل في هنجرين بالمجمع".
وأشار المصدر إلی أن فرق الإنقاذ التابعة للمقاومة المشتركة هرعت علی الفور إلى موقع المجمع للمشاركة في إطفاء الحرائق التي نتجت عن قصف المليشيات الحوثية.
ويأتي التصعيد العسكري الجديد لميليشيا الانقلاب بالتوازي مع استمرار رفضها الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم.
كانت هذه تفاصيل خبر ميليشيا الحوثي تصعد خروقاتها في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.