ميليشيا الحوثي تصعد خروقاتها في الحديدة

نفذت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم السبت، أكبر محاولة تسلل جنوبي مدينة الحديدة، في تصعيد عسكري جديد لسلسلة خروقاتها المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال مصدر في الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية في بيان، بحسب موقع "نيوزيمن"، إن المليشيات الحوثية قصفت مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي، جنوبي مدينة الحديدة، بعدد من قذائف الهاون، ما أدی إلی نشوب حريق هائل في هنجرين بالمجمع".

وأشار المصدر إلی أن فرق الإنقاذ التابعة للمقاومة المشتركة هرعت علی الفور إلى موقع المجمع للمشاركة في إطفاء الحرائق التي نتجت عن قصف المليشيات الحوثية.

ويأتي التصعيد العسكري الجديد لميليشيا الانقلاب بالتوازي مع استمرار رفضها الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم.