شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور : عروسان بعدن يبتكران أغرب دعوة زفاف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ابتكر عروسان من مدينة "عدن" أغرب دعوة زفاف يمكن رؤيتها حيث قام العروسان الذان يعملان صيدليان بكتابة دعوة زفافهما للضيوف على علبة أدوية زجاجية وعلى أشرطة ادوية، في إشارة منهما إلى الوظيفة التي يعملان فيها. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة دعوة الزفاف الفريدة من نوعها على نطاق واسع. يذكر أن الشاب العريس يدعى صدام احمد من عائلة المشرفي والعريسة من عائلة يحيى الاهدل.

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