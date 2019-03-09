شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مخيف وكبير للريال اليمني أمام العملات الأجنبية لهذا اليوم 9 مارس 2019م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف الریال الیمني مقابل العملات الأجنبیة (الدولار الأمریكي ـ الریال السعودي) في (صنعاء، عدن) الیوم السبت 9 مارس 2019م .

أسعار الصرف في صنعاء الدولار الأمریكي: الشراء|594 البیع | 600 الریال السعودي : Advertisements شراء| 157البیع | 158 أسعار الصرف في عدن الدولار الأمریكي : الشراء|600 البیع | 605 الریال السعودي : الشراء|159 البیع | 160

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