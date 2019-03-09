شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على "كهف الجن " في هذه المنطقة الموحشة (صور مرعبة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

على زواياه.. قد لا يكون هذا الكهف مثل باقي الكهوف التي تراها أو تزورها، فربما إذا سمعت ما يتناقله القرويون المحليون عنه، لن تتجرأ حتى على التفكير بالنزول إليه.

ويقع كهف "مجلس الجن" على هضبة سلمى الشهيرة، أي على بعد 3 ساعات من العاصمة العُمانية مسقط. وإذا كان يراودك الفضول حول سبب تسميته، فقد سرد عدد من القرويين المحليين، الذين يعيشون بجوار الكهف، أن أصوات غريبة كانت تصدر عنه، ما جعل الناس يتداولون قصص عيش الجن فيه.

وأبدى العديد من المصورين، والرياضيين، وعلماء الأحياء، والجيولوجيين، اهتمامهم بهذا الكهف العُماني.

وأثناء تواجد المغامر اللبناني توفيق أبو ناضر، في رحلة استكشافية استمرت لثلاثة أيام، أوضح أن أرضية الكهف هي عبارة عن مزيج من الطين، وصخور صغيرة، وصواعد الكهوف. بالإضافة إلى وجود بعض النباتات، والطيور، والخفافيش والزواحف، مثل الثعابين.

وفي حديث المغامر اللبناني مع موقع CNN بالعربية، قال إن "الظلمة و

الرطوبة والتضاريس القاسية تصعب من مهمة التقاط الصور في أي كهف، ولكن فُتحات مجلس الجن الثلاث قد وفرت ظروفاً أفضل لتوثيق ما بداخله".

ولطالما عُرفت عُمان بتاريخها الجيولوجي الغني، خاصة أن التقديرات تُشير إلى أن جبال الحجر تعود إلى فترة تزيد عن الـ 600 مليون سنة. ليس ذلك فحسب، إذ تتميز أيضاً بأماكنها العديدة التي يسعى الجميع إلى استكشافها، بدءاً من الكهوف إلى الأخاديد المخفية.