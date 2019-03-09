شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يحدد الشخص الذي خذل قبائل "حجور " ويحمله كامل المسئولية وهذا مصيره الذي حدث فجر اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت وسائل اعلامية محلية عن مصادر مطلعة قولها ان فجر اليوم قامت القيادة الشرعية باقالة قائد المنطقة العسكرية الخامسة يحيى صلاح بسبب فشله في فك الحصار عن حجور وجاءت الاقالة ليحي صلاح جاء بعد ساعات من استدعائه للرياض . كما استدعت قيادة التحالف ماجد الحربي قائد العمليات المشتركة في جيزان والمشرف على المنطقة العسكرية الخامسة .

وطالب متابعون بفتح تحقيق شامل وشفاف وكشف ماحدث في العبيسة وكشر امام الراي العام

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يحدد الشخص الذي خذل قبائل "حجور " ويحمله كامل المسئولية وهذا مصيره الذي حدث فجر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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