شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل التدخل المفاجئ للتحالف اليوم في حجور .. كيف تغيرت المعادلة ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل مقاتلات التحالف العربي منذ ساعات فجر اليوم الجمعة وحتى اللحظة غاراتها الجوية على تحركات ومواقع ميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة شمال غرب البلاد.

وقالت مصادر مطلعة" إن غارات لمقاتلات التحالف العربي غير مسبوقة طالت مواقع وتحركات ميلشيا الحوثي الانقلابية في مناطق حجور ومحيطها".

وأضافت المصادر " أن الغارات تركزت علة الخطوط الرابطة بين مناطق كشر ومحيطها، حيث استهدفت المقاتلات رتلا قتاليا للميلشيا، كان في طريقه للحوثيين جنوب كشر".

وأوضحت المصادر " أن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير أسلحة وآليات عدة".

وبحسب المصادر" شنت المقاتلات غارات عدة متفرقة وغير مسبوقة على مواقع وتجمعات الميلشيا، ما اعاق تقدمها".