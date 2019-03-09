شكرا لقرائتكم خبر عن اول كبش فداء تضحي به الشرعية بعد فضيحة خذلانها لحجور .. قرار صارم فجر اليوم باقالة هذا القائد العسكري من منصبة وتحميلة مسؤلية ما حصل في كشر والعبيسه (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة فجر اليوم ان القيادة الشرعية اقالت قائد المنطقة العسكرية الخامسة يحيى صلاح بسبب فشله في فك الحصار عن حجور . واضافت المصادر لموقع (صوت المغتربين) ان اقالة يحيى صلاح جاء بعد ساعات من استدعائه للرياض . كما استدعت قيادة التحالف ماجد الحربي قائد العمليات المشتركة في جيزان والمشرف على المنطقة العسكرية الخامسة . وطالب متابعون بفتح تحقيق شامل وشفاف وكشف ماحدث في العبيسة وكشر امام الراي العام



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كانت هذه تفاصيل خبر اول كبش فداء تضحي به الشرعية بعد فضيحة خذلانها لحجور .. قرار صارم فجر اليوم باقالة هذا القائد العسكري من منصبة وتحميلة مسؤلية ما حصل في كشر والعبيسه (الاسم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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