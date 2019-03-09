شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أخطاء شائعة ترتكبها أثناء الاستحمام.. إياك أن تفعلها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 1- حك فروة الشعر بالأظافر:

حك فروة الرأس يٌشعر بالإنعاش لكن أحيانا تتضرر فروة الرأس اذا قمت بحكها بطريقة خاطئة كإستخدام أظافرك. تقول إحدى طبيبات الأمراض الجلدية بـ جونسون أن احتكاك الأظافر يتسبب فى صنع خدوش فى فروة الرأس تتسبب قى سقوط الشعر وضعف الشعر والصلع لدى الرجال، لذلك يجب استخدام بدايات الأصابع لصنع الرغوة عوضا عن الأظافر كما يجب أيضا عدم حك الشعر بقوة حتى لا يتعرض للضرر و تتقصف نهاياته.

2- استخدام صابون لا يحتوى على أى مرطبات:

يقول الأطباء أن استخدام الصابون الذى لا يوجد به مرطب - مثل الصابون المضاد للبيكتيريا و مزيل العرق - يتسبب فى جفاف البشرة لذلك يجب عند شراء الصابون التدقيق فى المكونات واختيار صابون ذو احماض دهنية أو أختيار صابون مكتوب عليه مرطب للبشرة. جفاف البشرة يجعلها أضعف وهي الخط الدفاعي الأول لك أمام العالم الخارجي. لا تستخدم الصابون المضاد البيكتريا في الاستحمام بصورة دورية إلا إذا كان لديك ما يستدعي هذا الأمر.

3- طول فترة الإستحمام بمياه ساخنة جدا:

لست مطالب باستخدام مياه باردة فى الشتاء لكن يجب استخدام مياة ليست ساخنة جدا لأن المياة الساخنة تزيل الدهون و الزيون الطبيعية التى تحافظ على رطوبة الجسم مما يسبب في مشاكل كبيرة للبشرة. أيضًا الافراط في الاستحمام عمومًا يضر البشرة ويُضعف جهاز المناعة.

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4- عدم ترطيب الشعر بأكمله:

المعظم يركز على ترطيب الشعر من الأسفل و لا يهتم بوضع المرطبات أو البلسم على فروة الرأس لذلك ينصح الأطباء بترطيب جميع أنحاء الشعر من جذوره حتى أطرافه حيث أن ترطيب جلد فروة الرأس يمنع الحكة بسبب قشرة الشعر و تساقط الشعر.

5- حك الجسم أثناء الإستحمام:

من الأخطاء الشائعة أيضا العدوانية فى إستخدام لوف الإستحمام و ذلك بسبب خشونة اللوف التى يمكنها أن تزيل طبقات الوقاية من الجلد عن الإستعمال العنيف . يقول الأطباء أن اليد كافية لللإستحمام لكن للذين يفضلون استخدام اللوف ينصحهم الاطباء بإستخدام مناشف الأطفال القطنية لانها تنزلق برفق على البشرة مع أدنى حد للإحتكاك.

في النهاية عليك أن تدرك أن الإفراط في المواد الكيميائية لن يجعلك نظيفًا والاستحمام بشراسة وتدليك الجسم بعنف لن يجعلك أيضًا نظيفًا وكثرة الاستحمام الزائد عن الحد يُفقدك الزيوت على بشرتك مما يجعلها تبدو بصورة أسوأ ويجعلك عرضة لظهور الحبوب والبثرات على الكتف والظهر. ولا يوجد مانع على الإطلاق من اخذ حمام بارد بالماء فقط في الاجواء الحارة بدلًا من استخدام الصابون، إذا كنت تستحم كثيرًا بصورة يومية.

المصدر: Reader's Digest