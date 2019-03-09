شكرا لقرائتكم خبر عن ابرز قيادات الحوثي تغادر حجور وتتجه نحو هذه الجبهة المشتعلة بعد تطورات طارئة والمشاط حياة السيد عبد الملك في خطر (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قال محافظ صعدة اللواء هادي طرشان الوائلي إن قوات الجيش الوطني اصبحت على بعد أقل من 30 كيلو متر فقط من مركز المحافظة.



وقال اللواء طرشان إن قوات الجيش الوطني حققت تقدما كبيراً في جبهة الصفراء بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية مكنتها من الاقتراب من مركز المحافظة الذي ما يزال تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران.

Advertisements



وعقد محافظ صعدة، اليوم الجمعة، اجتماعا للجنة الأمنية في المحافظة، شدد فيه على أهمية تعزيز التواجد الأمني في المناطق المحررة بالمحافظة لضمان اعادة تفعيل مؤسسات الدولة.



وأكد محافظ صعدة بحسب "موقع الجيش" على ضرورة رفع الجاهزية والاستعداد للوحدات الأمنية في المحافظة وذلك لتأمين المناطق المحررة، واعادة الانتشار الأمني فيها.



وتشهد ثمان مديريات من محافظة صعدة معارك عنيفة مع المليشيا الحوثية حقق خلالها الجيش الوطني تقدمات كبيرة في طريقه لتحرير المحافظة من مليشيا الحوثي الانقلابية.

فيما قالت مصادر قبيلة ان ابو علي الحاكم وكل القيادات العسكرية تركت جبهة حجور والحديدة وتوجهت الى محافظة صعدة تلبية لتوجيهات مهدي المشاط الذي اعتبر ان تصريحات المحافظ تشكل تهديد لحياة عبد الملك الحوثي زعيم الميليشات