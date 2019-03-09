شكرا لقرائتكم خبر عن المتهم بإسقاط حجور بيد المليشيات يفاجئ الجميع بهذا التصريح لأول مرة " شاهد ماذا قال؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

نفت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة حجة، صحة الافتراءات والمكايدات والادعاءات التي تداولتها بعض المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، والتي تحمل منظمة الحزب الاشتراكي في حجة مسئولية سقوط حجور.

وقالت اشتراكي حجة، في بيان نقله موقع "الاشتراكي نت": إن الحزب الاشتراكي اليمني موقفه معروف، ولا يستطيع أحد أن يزايد عليه لا في الداخل ولا في الخارج، ويعمل من اليوم الأول على إحلال السلام في اليمن ونبذ تلك الحروب، وفق المرجعيات المتفق عليها والإجماع الوطني المتمثل بمخرجات الحوار الوطني.

واحتفظت المنظمة بحقها بمقاضاة كل من نشر أو كتب أو لفق تلك الأخبار المزيفة والترويج لها.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) صدق الله العظيم ـ (الحجرات 6).

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تابعت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة حجة الحملة الإعلامية المسعورة في بعض المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية والتي تحمل منظمة الحزب الاشتراكي في حجة مسئولية سقوط حجور.

وعليه فإننا ننفي كل تلك الافتراءات والمكايدات والادعاءات غير الصحيحة، فالحزب الاشتراكي اليمني موقفه معروف ولا يستطيع أحد أن يزايد عليه لا في الداخل ولا في الخارج، ويعمل من اليوم الأول على إحلال السلام في اليمن ونبذ تلك الحروب، وفق المرجعيات المتفق عليها والاجماع الوطني المتمثل بمخرجات الحوار الوطني.

وكنا نتمنى من أبواق الفتنة أن يتحلوا بالشجاعة الكافية وتحمل المسؤولية التي سبق وأن كنا لهم من الناصحين مرارا قبل اندلاع المواجهات في حجور، ولكن ليت قومي يعلمون.

ونحتفظ بحقنا في منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمقاضاة كل من نشر أو كتب أو لفق تلك الأخبار المزيفة والترويج لها.

ونختم بياننا هذا بما بدأنا به قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) صدق الله العظيم ـ (الحجرات 6).

منظمة الحزب الاشتراكي اليمني

محافظة حجة