شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من نجل صالح على سقوط بعض مناطق حجور بيد الحوثيين والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - في أول تعليق من نجل صالح على سقوط بعض مناطق حجور بيد الحوثيين قال توفيق صالح ما يلي نصه: "اعتقد ان حجور كشفت الدنبوع تماماً ولو كان الزعيم حي لرمى تأمره على حجور على الزعيم وذبابه الإلكتروني ينشر شتى أنواع الأكاذيب وبمساعدة حزب الأغبياء "الخونج" "

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