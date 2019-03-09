شكرا لقرائتكم خبر عن اكبر قبائل اليمن تدخل خط المواجهة مع الحوثيين وتبدأ مهمة إستكمال تحرير اهم محافظة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
أفادت مصادر عن استدعاء التحالف العربي لمشائخ قبائل الجدعان الواقعة في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد، بالإضافة إلى مشائخ قبائل نهم شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن.
وذكرت المصادر" أن التحالف بحث مع مشائخ الجدعان ونهم ضرورة تحرير ما تبقى من مديرية نهم والتوغل إلى العاصمة صنعاء".
وأوضحت المصادر" أن التحالف ناقش مع المشائخ ما تتطلبه معركة الحسم في صنعاء، وما المعوقات والعراقيل الميدانية أمام نجاح العملية".
ولفتت المصادر إلى " أن التحالف كلف المشائخ بعملية التحرير والتوغل صوب العاصمة صنعاء وجمع وحشد مقاتلين من أبناء القبائل".
وبينت المصادر " أن التحالف صرف مبالغ كبيرة للمشائخ لغرض الحشد القتالي لاستكمال عملية التحرير".
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