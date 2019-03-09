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اكبر قبائل اليمن تدخل خط المواجهة مع الحوثيين وتبدأ مهمة إستكمال تحرير اهم محافظة

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عدن - ياسمين التهامي -  

أفادت مصادر   عن استدعاء التحالف العربي لمشائخ قبائل الجدعان الواقعة في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد، بالإضافة إلى مشائخ قبائل نهم شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن.

 

وذكرت المصادر" أن التحالف بحث مع مشائخ الجدعان ونهم ضرورة تحرير ما تبقى من مديرية نهم والتوغل إلى العاصمة صنعاء".

 

 

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وأوضحت المصادر" أن التحالف ناقش مع المشائخ ما تتطلبه معركة الحسم في صنعاء، وما المعوقات والعراقيل الميدانية أمام نجاح العملية".

 

ولفتت المصادر إلى " أن التحالف كلف المشائخ بعملية التحرير والتوغل صوب العاصمة صنعاء وجمع وحشد مقاتلين من أبناء القبائل".

 

وبينت المصادر " أن التحالف صرف مبالغ كبيرة للمشائخ لغرض الحشد القتالي لاستكمال عملية التحرير".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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