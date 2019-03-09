تفاصيل اجتماع مغلق بين هادي وعبدالملك تم الاتفاق فيه على الاطاحة بوزراء وقيادات بالشرعية

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عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الوزراء اليمنية ” إن رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك يعقد هذا المساء اجتماعا مغلقا مع رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض لمناقشة تعديلات وزارية مرتقبة في حكومته. وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح إن رئيس الوزراء سيقدم للرئيس هادي قائمة بأسماء وزراء ومسؤولين لإقالتهم من مناصبهم واستبدالهم بشخصيات أخرى بناء على تقارير رفعتها لجان مختصة بمراقبة سير أداء الجهاز الحكومي والتي بدأت أعمالها منذ 20 أكتوبر من العام الماضي بتكليف من رئيس الوزراء.

وأوضح المصدر ” إن الاجتماع سيناقش تغيير قيادات أمنية وعسكرية في المحافظات المحررة ومن المتوقع أن تشمل مدير أمن محافظة عدن اللواء شلال شايع وقيادات أخرى في محافظات لحج ومأرب وسقطرى سيعلن عنها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف المصدر ” إن التعديلات الوزارية المرتقبة مرهونة بموافقة رئيس الجمهورية أو رفضها مشيراً بأن التقرير الذي يحمله رئيس الوزراء ضم قضايا فساد تورطت فيها شخصيات أمنية وعسكرية وأخرى في الجهاز الحكومي.

ويقيم رئيس الوزراء في العاصمة السعودية الرياض منذ قرابة شهر تخللها مغادرته إلى سويسرا لتمثيل وفد الحكومة في مؤتمر الاستجابة الإنسانية في اليمن 2019 نهاية الشهر الماضي كما عاد بعدها إلى مسقط رأسه في مدينة تعز لتشييع جثمان والده الذي توفي في الأردن ونقل جثمانه إلى مديرية صبر الموادم قرب مدينة تعز.

وفي لقاءات تلفزيونية سابقة لمح رئيس الوزراء إلى مصفوفة تعديلات وزارية مرتقبة والتي قال إنها ستكون مختلفة ومبنية على تقارير رفعتها جهات رقابية شكلتها الحكومة وتقارير أخرى رفعتها هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

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