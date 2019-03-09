الحوثيون يهدمون منزل مغترب في إب رغم امتلاكه تصريح البناء

أقدم الحوثيون على هدم منزل مغترب يمني من أبناء محافظة إب وسط اليمن، في ظل انتهاكات واسعة تطال المدنيين.



وقال مصدر خاص، لمراسل "يمن شباب نت" إن حملة من مكتب الأشغال بقيادة مدير المكتب القيادي الحوثي"بسام السقاف" قام صباح أمس بهدم منزل في منطقة "المحصن" في الضواحي الشرقية لمدينة إب، لمواطن يدعى " عبده ياسين عبده الفضلي" ـ من أبناء قرية المحيب ببعدان.

المصادر أكدت بأن أشغال إب، يزعم بأن البناء غير مصرح له ومخالف للمخطط، وهو ما ينفيه مالك المنزل، الذي أكد بأنه قام بالبناء بعد حصوله على الترخيص من قبل المكتب.

وجاء هدم المنزل بعد تشييده إلى مراحل متقدمة، الأمر الذي أصاب صاحبه بحالة نفسية، نتيجة خسارة كل أمواله التي عاد بها من الغربة.

وكان الفضلي، قد عاد لتوه من الغربة واشترى أرضية صغيرة وبدأ بالبناء عليها بعد أخذ تصريح رسمي من مكتب الأشغال بذلك.

ويتهم حقوقيون وناشطون مكتب أشغال إب بالتلاعب بالمخططات ومنح تصاريح مخالفة إضافة إلى ممارسة فساد مالي كبير في ظل استمرار سيطرة الحوثيين على كل مرافق الدولة في المحافظة.

