قيادي حوثي سابق يتوعد بإعدام هذه الشخصيات السياسية الكبيرة في ميدان عام، ما السبب..؟

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عدن - ياسمين التهامي - ندد الكاتب والسياسي اليمني علي البخيتي بالتخاذل الكبير الذي تقابل به الشرعية وقادتها صمود وتضحيات ابناء "حجور" بمحافظة حجة.

وقال البيختي في تغريدة له على “تويتر”: “لو بيدي قرار لأعدمت هادي وعلي محسن والمقدشي وكل قادة المناطق والألوية المحيطة بـحجور في ميدان عام؛”

وأضاف : “ولعلقت جثثهم حتى تتساقط عظامهم بعد أن ينتهي الدود من أكل لحومهم" Advertisements وتابع: "ثم أقيم في المكان نصب تذكاري من الخرسانة المسلحة يجسد عملية الإعدام لتبقى للأبد وتتحول لمزار لكل عسكري وضابط يمني”. و تدور مواجهات مسلحة بين ميليشيات الحوثي وقبائل حجور منذ أكثر من 50 يوماً خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين العزل ونزوح السكان.

ويقاتل ابناء القبائل في واحدة من ابرز الجبهات ضد الحوثيين.

فيما اكتفت الحكومة الشرعية بتحذير الحوثيين من ارتكاب ابادة جماعية بحق ابناء حجور .

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