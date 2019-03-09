شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي حجور يكشف تفاصيل صادمة عن ما حدث اليوم هناك .. وكيف سقط مركز مديرية كشر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال إعلامي حجور "عامر السعيدي" إنه لم يبقى في حجور سوى بني سعيد وأبو مسلم. وقال قبل استعادة مركز مديرية كشر إنه "يحاول بني سعيد في البحاشنة استعادة مركز المديرية الذي سلمه الخائن عبدالعزيز محمد صالح الزعكري مدير أمن الحوثي في كشر والآن الحوثي يضرب على بني سعيد في البحاشنة من فوق حصن المركز بالمعدلات". مضيفا بقوله: "وطلع الحوثي من جهة بيت الزراعي إلى حدب بني سعيد أطراف قريتنا حيث تلقى أول هزيمة في ٢٠١١ ، وتصدى له الشباب وأعادوه إلى الأسفل حول بيوت الزراعي".



وتابع قائلا: "وبني هشهش سادة طلان يقصفوا بيوتنا من طلان.. والخائن خالد دغشر اليزيدي يقصف بيوتنا من القوس من على سطح بيت والده الإمامي الذي مات ولم يعترف بالجمهورية".



الجدير بالذكر انه تم استعادة مركز مديرية كشر صباح اليوم الجمعة، في هجوم مضادر من القبائل.

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