شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يتلقون صفعة مفاجئة ومؤلمة من حيث لا يتوقعون .. شاهد تفاصيل ما حدث في حجور وقلب موازين المعركة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر مطلع على تفاصيل المعارك الضارية التي تشهدها حجور بين القبائل ومليشيا العدوان الحوثي، إن القيادي المتحوث محسن قرفط ريبان الذي عول الحوثي عليه لإسقاط بني ريبان، انقلب مع حجور ضد الحوثي.

وقال الشاعر والإعلامي عامر السعيدي، مساء اليوم الجمعة، إن محسن قرفط، قاتل مع بني ريبان واعتقلت الميليشا أطفاله ووالده السبعيني من منزله في صنعاء.

وأضاف “عندما عرفت بتفجير منزله كانت معلوماتي غير محدثة لأني أعرف في بداية الحرب أنه كان معهم والآن أخبرني الشباب من هناك بالتفاصيل”.

وتسطر قبائل حجور ملاحم بطولية، في دفاعها عن اراضيها ضد عدوان مليشيا الحوثي على المنطقة، التي لم يستطع الحوثي بعتاده وعدته وترسانته العسكرية السيطرة عليها حتى هذه اللحظة.