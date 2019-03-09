شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عسكري يمني: يفاجئ الجميع ويكشف عن السبب الرئيس لسقوط جبهة حجور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد الركن يحيى أبوحاتم‎ أن الحوثي لم ولن يدخل اي منطقة أو قبيلة بقوة السلاح الا في حال وجود الخيانة .

وأكد الخبير العسكري في تغريدة عبر تويتر بان اليمن لن تنتصر قبل أن تتطهر من دنس ورجس العملاء والخونة فهم الشر بعينه ,حد تعبيره .

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وتابع قائلاً: قلتها من السابق واقولها اليوم أن الحوثي لم ولن يدخل اي منطقة أو قبيلة بقوته ولكن بخيانة أبنائها من المرتزقة وهذا ما جرى اليوم في منطقة العبيسة .

وكانت قبائل حجور تخوض معارك شرسة مع مليشيات الحوثي منذ نحو شهر حيث شهدت منطقة العبسية بمديرية كشر في محافظة حجة انتفاضة لقبائل حجور ضد مليشيات الحوثي وتصدت القبائل لعدة هجمات عنيفة من قبل مليشيات الحوثي استخدم فيها جميع انواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة وقصف عشوائي بالمدافع والصواريخ .

ومن جانبه نفذ التحالف العربي عدة عمليات انزال جوي لتموين قبائل حجور بالإضافة لمشاركة الطيران بعدة غارات على مواقع الحوثي .