شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الملك الحوثي يتخذ هذا القرار الاخطر منذ بداية الحرب ويدعو اتباعه للتحرك الفوري لتطبيقه في المدن والقرى الواقعة تحت سيطرتهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقل مصدر بأن عددا من القيادات العليا في الجماعة بالمحافظة قد اصدرت توجيهات عاجلة وسرية لكافة مشرفيها بالمديرات بضرورة حشد كافة العناصر المتواجدة في مراكز مقرات الجماعة بهدف ارسالهم الى معركة «حجور» كتعويض لتلك العناصر التي لقت مصرعها. Advertisements وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين، امس الخميس السيطرة على كامل حجور والعبيسة والقضاء على القبائل المناوئة لها في مديرية كشر، وهو ما نفاه القيادي الميداني البارز في قبائل حجور الشيخ علي فلات والذي اكد أن المعارك مستمرة وأن القبائل صامدة وأن ما حدث، كان بسبب خيانة وخديعة من بعض المتحوثين من أبناء المنطقة، و“هذا لا يحسب نصراً للمليشيات فالعبيسة صمدت وواجهت عدوانهم.

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