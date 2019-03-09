شكرا لقرائتكم خبر عن عامر السعيدي: يكشف القائد العسكري الذي منع قوات الشرعية من فك الحصار عن "حجور".. (وثيقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سبق أن أصدر الرئيس توجيهات بتحريك قوات عسكرية من المنطقة العسكرية الأولى والثالثة والسادسة والسابعة ومحور الغيظة، لفك الحصار عن حجور خلال مدة لا تتجاوز (72) ساعة.





وأعلن محافظ حجة عبدالكريم السنيني وصول تلك القوات إلى المنطقة الخامسة السبت الماضي، لكن تأخر تدخلها في فك الحصار عن أبناء حجور، ما زال لغزاً يحير الكثير من المتابعين، وسط اتهامات للشرعية والتحالف بخذلان ابناء كشر.

وقال الصحفي والكاتب ”عامر السعيدي“، ان الأولوية التي أرسلتها الشرعية لفك الحصار عن ”حجور“ وصلت الى ”ميدي“ لكن قائد المنطقة العسكرية الخامسة يحيى صلاح منعها من تنفيذ مهمتها ومساندة القبائل.

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وأكد ”السعيدي“ وهو من أبناء المنطقة، ان مصادر عسكرية مطلعة أكدت له بأن قائد المنطقة العسكرية الخامسة وزع تلك الألوية على ألوية المنطقة، ليكلفها بتحرير ”حرض“ التي عجزت قوات الشرعية عن تحريرها منذ اربع سنوات.

وكانت الأمم المتحدة دعت أمس الخميس، جميع الاطراف إلى وقف القتال في حجور، جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام استيفان دوغريك، مؤكداً أن المدنيين يدفعون ثمن باهظ بسبب استمرار المواجهات.