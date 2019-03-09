شكرا لقرائتكم خبر عن قناة العربية تعلن قبل قليل خبراً عسكرياً يُثلج صدور اليمنيين بشأن معارك حجور ..شاهد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نقلت قناة العربية قبل قليل خبر عاجل عن استعادة قبائل حجور لجبل طلان الاستراتيجي في #كشر بعد معارك عنيفة مع #الحوثيين.
وأضافت نقلا عن مصادر يمنية "أن استعادة جبل طلان جاء بعد استعادة القبائل لمركز مديرية كشر بعد سيطرة وجيزة للحوثيين عليه".
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