شكرا لقرائتكم خبر عن قناة العربية تعلن قبل قليل خبراً عسكرياً يُثلج صدور اليمنيين بشأن معارك حجور ..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت قناة العربية قبل قليل خبر عاجل عن استعادة قبائل حجور لجبل طلان الاستراتيجي في #كشر بعد معارك عنيفة مع #الحوثيين.

وأضافت نقلا عن مصادر يمنية "أن استعادة جبل طلان جاء بعد استعادة القبائل لمركز مديرية كشر بعد سيطرة وجيزة للحوثيين عليه".