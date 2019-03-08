شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. الكويت تعلن قبل قليل عن خبر مفاجئ يثلج صدور اليمنيين .. شــاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتخذ أمير الكويت، صباح الأحمد، قرارا جديدا بشأن اليمن، وهو ما دفع رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، للرد.

ورد معين عبد الملك، على التعهدات التي قدمها الأمير الكويتي، بدعم اليمن من خلال خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، حسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وقال عبدالملك إن "ما تقدمه الكويت لدعم اليمن وشعبه كان على الدوام تجربة فريدة من اجل انهاء المعاناة الانسانية والحرص على أمن واستقرار اليمن".

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ووصف رئيس وزراء اليمن التعهدات الكويتية المعلنة في مؤتمر جنيف الشهر الماضي بـ"السخية"، واعتبر أن توظيفها عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية خطوة هامة.

وأكد عبد الملك أن الدعم الكويتي لليمن لم يبدأ مع الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، خلال مؤتمر المانحين بشأن الأزمة اليمنية إن، "التزام الكويت خلال عام 2019 سيكون 250 مليون دولار أمريكي، عبر آليات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ومن خلال الوكالات والمنظمات الدولية المتخصصة استجابة للنداء الذي أطلقته الأمم المتحدة لتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني".