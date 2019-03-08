شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس "هادي" يكشف المستور ويفاجى الجميع بهذا العمل المخلص لوطنة و الذي اذهل جميع اليمنيين .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف تقرير استخباراتي فرنسي، عن تتنامى التوترات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بسبب اختلاف أجندة كلا البلدين في اليمن.

وفي آخر فصول هذه التوترات تسبب رفض الإمارات للرئيس عبدربه منصور هادي - رغم الدعم الذي يلقاه من التحالف العربي- في تجدد الخلاقات القديمة في عدن بين الإمارات والسعودية.

ووفقا لدورية ”إنتليجنس أون لاين“ الفرنسية المتخصصة بالشؤون الاستخباراتية، فإن ”هادي“، البالغ 73 عاما، والذي عاد مؤخرا إلى اليمن بعد شهرين من العلاج الطبي في الولايات المتحدة، يرغب في السيطرة على ميناء عدن، الذي تسيطر عليه حاليا ميليشيات موالية لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان.

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ولكن ولي عهد أبوظبي لا يزال يرفض مطالبات "هادي" بالتخلي عن الميناء، حيث إنه يرى أن الرئيس اليمني مقرب من حزب "الإصلاح".

ويملك "الإصلاح" مركزا قويا في منطقة تعز، ويتعرض لتضييقات متواصلة من قبل الفصائل الموالية للإمارات في جنوب اليمن، بحسب الدورية.

ولا تشارك الرياض أبوظبي مخاوفها تجاه "هادي" و"الإصلاح"، وتواصل المملكة تقديم الدعم للرئيس اليمني في غياب مرشح أفضل، وفقا للدورية الفرنسية.