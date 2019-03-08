شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. وصول من لا يرحم الحوثيين الى "حجور" والرعب يجتاح المليشيا بعد مشاهدة الجثث تتناثر .. شــاهد ماذا حدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل مقاتلات التحالف العربي منذ ساعات فجر اليوم الجمعة وحتى اللحظة غاراتها الجوية على تحركات ومواقع ميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة شمال غرب البلاد. وقالت مصادر مطلعة" إن غارات لمقاتلات التحالف العربي غير مسبوقة طالت مواقع وتحركات ميلشيا الحوثي الانقلابية في مناطق حجور ومحيطها". ￼ Advertisements وأضافت المصادر " أن الغارات تركزت علة الخطوط الرابطة بين مناطق كشر ومحيطها، حيث استهدفت المقاتلات رتلا قتاليا للميلشيا، كان في طريقه للحوثيين جنوب كشر". وأوضحت المصادر " أن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير أسلحة وآليات عدة". وبحسب المصادر" شنت المقاتلات غارات عدة متفرقة وغير مسبوقة على مواقع وتجمعات الميلشيا، ما اعاق تقدمها".

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