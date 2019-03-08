قبائل حجور تكسر زحوفات عسكرية للمليشيا غرب وجنوب كشر



قالت مصادر محلية في محافظة حجة اليوم الجمعة إن قبائل حجور تمكنت من كسر زحوفات لمليشيا الحوثي من جنوب وغرب مدينة كشر.

وذكرت المصادر أن القبائل تصدت للمليشيا في منطقة طلان، وتدور معارك شرسة في جبال طلان وانكسارات كبيرة لزحوفات المليشيا.

وكانت مليشيا الحوثي قد شنت عدة هجمات في الجبهة الجنوبية وتصدى لها رجال حجور كشر، وكبدوها خسائر فادحة عددًا وعدة.

وفي الجبهة الغربية، دافع أبطال حجور كشر بثبات وصمود عن أرضهم وعرضهم وكرامتهم بكل شجاعة واستبسال وفقا لموقع خبر.

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وعقب التصدي تمكنت قبائل حجور من استعادة مواقع عدة من الحوثيين في كشر.

وأعلن حلف قبلي لعدد من مشايخ حجور للقتال ضد الحوثيين، انطلاقًا من غرب كشر، وتعهد 4 من مشايخ حجور، وهم أبو مسلم الزعكري، وعبده محمد السعيدي، ومحمد حمود العمري، وعلى حزام فلات، على قتال الميليشيات حتى النصر أو الموت دونه، مشيرة إلى حصولهم على إجماع القبائل بتنصيبهم قيادات قبلية وميدانية عليهم.

وكان وزير الإعلام معمر الإرياني، بين أن ميليشيات الحوثي كثفت من هجماتها على قرى المديرية مستهدفة بالصواريخ الباليستية والدبابات والمدفعية ومختلف أنواع الأسلحة منازل المواطنين والمدارس والمساجد في قرى العبيسة.

وأضاف أن المعلومات الميدانية تؤكد سقوط مئات المدنيين بين قتيل وجريح جراء القصف.

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